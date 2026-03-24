Областные власти предъявили требования водоканалам

Новый нормативный документ в сфере водоснабжения и водоотведения появился в Орловской области. Его своим приказом утвердил региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов. Речь идет о «Требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения». Документ вступил в силу со дня его официального опубликования, а предыдущие приказы в этой сфере, изданные в 2023-2025 годах, признаны утратившими силу.

Новые требования устанавливают единые подходы к формированию программ энергосбережения, которые обязаны разрабатывать и реализовывать ресурсоснабжающие организации региона. В частности, приказом определены обязательные для достижения показатели, включая динамику изменения объемов потребления электроэнергии при подъеме и транспортировке воды, очистке сточных вод, предусмотрены требования по сокращению потерь воды.

Особое внимание уделено использованию светодиодных осветительных устройств, то есть энергосберегающих ламп. В соответствии с новыми правилами, таковых должно быть не менее 75 процентов от общего числа светильников. Кроме того, определен перечень мероприятий по модернизации оборудования, внедрению энергосберегающих технологий и сокращению потерь. Для каждого мероприятия организации, работающие в сфере водоснабжения, должны рассчитать ожидаемый технологический и экономический эффект, а также сроки окупаемости.

В документе подчеркнуто, что новые требования устанавливаются на три года или на срок действия инвестиционной программы, если он превышает три года. Дело в том, что у каждого предприятия имеются собственные действующие программы энергосбережения. Областные власти отвели им три месяца на то, чтобы синхронизировать эти программы с новыми требованиями. Действие приказа затронет МПП ВКХ «Орелводоканал» города Орла, а также водоканалы Мценска, Ливен и муниципальных районов и округов.

ИА “Орелград”