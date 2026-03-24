Орловские школы и детсады оценили по степени риска

Департамент образования Орловской области распорядился об отнесении объектов федерального государственного контроля в сфере образования к определенным категориям риска. Напомним, что в соответствии с распоряжением правительства страны до 2030 года плановые проверки учреждений образования проводиться не будут. На смену им пришли профилактические мероприятия, а их тип и количество зависят от степени риска нарушения обязательных требований, который присваивается учреждениям.

В перечень, утвержденный новым приказом профильного департамента, включено 763 объекта контроля. Причем это не только государственные и муниципальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, но и другие организации и индивидуальные предприниматели, надзор за деятельностью которых входит в круг полномочий регионального департамента.

Подавляющее большинство объектов контроля получили категорию «низкий риск», то есть за ними будет установлен фактически минимально возможный контроль. Десятки учреждений получили категорию «средний риск». Но есть и небольшое количество тех, кому присвоена категория «высокого риска» – за ними будут наблюдать более пристально. В их число вошли, к примеру, Муравльская средняя общеобразовательная школа Троснянского района, Баклановская средняя общеобразовательная школа Орловского муниципального округа и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа №7 имени Н.В. Сиротинина города Орла.

По данным департамента образования, по результатам проведенного в 2025 году мониторинга безопасности в 274 образовательных организациях были выявлены признаки нарушения обязательных требований законодательства. В основном связаны они связаны с непредставлением в полном объеме сведений о выданных документах об образовании путем внесения этих сведений в ФИС ФРДО и с отсутствием обязательной информации на официальных сайтах образовательных организаций.

В частности, на сайтах должны публиковаться локальные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, сведения о формах обучения и образовательных программах, о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе, о численности обучающихся и др. По всем фактам выявленных в ходе мониторингов безопасности нарушений в адрес образовательных организаций в прошлом году было направлено 344 предостережения.

ИА “Орелград”