Мэрию обязали оплатить ликвидацию стихийных свалок

Городские власти крупно задолжали по муниципальному контракту.

Компания «Экострой» выиграла судебную тяжбу у муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Истец просил о взыскании крупной задолженности по муниципальному контракту и неустойки за опоздание с платежами.

Дело рассматривал региональный арбитраж. Суд установил, что в ноябре 2025 года «Экострой» и МКУ «ОМЗ города Орла» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в пределах границ областного центра. Максимальное значение цены контракта составило 2,064 миллиона рублей. Из материалов дела также следует, что исполнитель привлек субподрядчика.

Из представленных в суде документов видно, что в ноябре 2025 года со стихийных свалок было вывезено 111,39 тонны отходов, а в декабре 2025 года еще 146,7 тонны мусора. Работы были приняты без замечаний и возражений, однако оплаты оказанных услуг не последовало. В суде подрядчик потребовал обязать заказчика заплатить, что и было сделано. Суд счел, что дефицит бюджетного финансирования не может считаться уважительной причиной для неоплаты контракта.

И постановил взыскать в пользу истца с «Объединенного муниципального заказчика города Орла», а при недостаточности у него денежных средств – с муниципального образования «Город Орел» задолженность по муниципальному контракту в размере 2,06 миллиона рублей и 86,3 тысячи рублей неустойки, которая будет и дальше начисляться до полного погашения долга.

Между тем, в Орле 1 апреля стартует традиционный экологический двухмесячник. Об этом на заседании комитета по коммунальному хозяйству сообщил заместитель мэра Максим Барбашов. По его словам, территориальные управления администрации областного центра уже определили потребности в инвентаре и материалах для проведения мероприятий. Соответствующая информация направлена в службы для закупки необходимого оборудования.

«На реализацию экологического двухмесячника выделено финансирование в размере 652 319 рублей, – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. – Для уборки территории планируется привлечение специализированной техники от «Спецавтобазы». Депутаты обращают внимание администрации на важность оперативного вывоза мусора после субботников. Также народные избранники просят максимально информировать жителей Орла о проведении санитарно-экологического двухмесячника и общегородского субботника».

