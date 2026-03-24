В Орле не сгруппировали обезьянок

24.3.2026 | 10:40 Закон и порядок, Новости

Пришлось вмешаться региональному управлению Россельхознадзора.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Нарушения выявили в зоопарке, который функционирует в Детском парке Орла. Ведомство организовало проверку – «профилактический визит». Также была проведена беседа по видеосвязи.

«При содержании краснохвостой мартышки и игрунковой обезьяны нарушены требования к групповому содержанию: отсутствуют семейные или социальные группы», – констатировали в Россельхознадзоре.

Также оказалось, что у краснохвостой мартышки нет уличного вольера. Впрочем, нарушения допустили и в отношении других животных.

У енотов–полоскунов и куницы, которые относятся к хищникам, вольеры оказались оборудованы менее чем двумя укрытиями. Кроме того, в террариуме, где содержится красноухая черепаха, отверстия не оградили мелкой сеткой.

Последние два нарушения учреждение исправило в ходе профилактического визита. В связи с этим ведомство выдало ответственной организации только предписание об устранении недоработок, связанных с обезьянками.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

