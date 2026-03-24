В Орле не сгруппировали обезьянок

Пришлось вмешаться региональному управлению Россельхознадзора.

Нарушения выявили в зоопарке, который функционирует в Детском парке Орла. Ведомство организовало проверку – «профилактический визит». Также была проведена беседа по видеосвязи.

«При содержании краснохвостой мартышки и игрунковой обезьяны нарушены требования к групповому содержанию: отсутствуют семейные или социальные группы», – констатировали в Россельхознадзоре.

Также оказалось, что у краснохвостой мартышки нет уличного вольера. Впрочем, нарушения допустили и в отношении других животных.

У енотов–полоскунов и куницы, которые относятся к хищникам, вольеры оказались оборудованы менее чем двумя укрытиями. Кроме того, в террариуме, где содержится красноухая черепаха, отверстия не оградили мелкой сеткой.

Последние два нарушения учреждение исправило в ходе профилактического визита. В связи с этим ведомство выдало ответственной организации только предписание об устранении недоработок, связанных с обезьянками.

