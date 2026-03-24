Рост мценской экономики  подтолкнули металлурги

Глава города Мценска Андрей Беляев рассказал об экономических успехах.

Работа администрации города Мценска в минувшем году была направлена на решение вопросов местного значения. А в числе основных задач присутствовала задача по стабилизации работы промышленности и активизации инвестиционной деятельности. Об этом сообщил глава Мценска Андрей Беляев, представивший депутатам Мценского горсовета свой отчетный доклад. Значительная часть доклада была посвящена экономике. Градоначальник подчеркнул, что на территории Мценска представлены практически все отраслевые комплексы. Но именно промышленность всегда оставалась ключевой отраслью для экономики города и оказывала существенное влияние на ее социально-экономическое развитие.

«Промышленное производство в муниципальном образовании осуществляют 15 предприятий, которые относятся к категории крупных и средних, с численностью работающих более 4,2 тысячи человек, – сообщил Андрей Беляев. – Темп роста отгруженной продукции в 2025 году (крупные и средние предприятия) в действующих ценах составил 134 процента. Промышленными предприятиями отгружено продукции на 34,6 миллиарда рублей. Рост объемов связан с увеличением объемов производства металлургической продукции на 34,9 процента и готовых металлических изделий в 2,5 раза к уровню 2024 года».

Что касается инвестиций в основной капитал, то они в минувшем году в основном формировались за счет масштабных инвестиционных проектов резидентов территории опережающего развития «Мценск». Свой вклад также внесли мероприятия национальных проектов и инвестиционные программы, которые реализуют некоторые местные организации. По оценке властей, в 2025 году в экономику Мценска было направлено более 3,6 миллиарда рублей капитальных вложений, что на 44 процента больше показателя предыдущего года. Сейчас на территории опережающего развития работают 13 предприятий-резидентов, большинство из которых были созданы недавно.

«В прошлом году ТОР перевыполнила показатели эффективности, установленные на 2028 год: по инвестициям — в 2 раза, по рабочим местам — в 3,5 раза, – подчеркнул Андрей Беляев. – К реализации проектов в 2025 году приступили две новые компании, что обеспечит привлечение более 1 миллиарда рублей [инвестиций] и создание 150 рабочих мест. Безусловно, это позволяет получать дополнительные доходы в городской бюджет, решать больше вопросов, которые ставят перед нами жители».

