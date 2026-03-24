На Орловщине автобус изменил маршрут из-за паводка

Автобус №191 «Ливны – Бараново» будет заезжать в деревню Горностаевка.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

На этом маршруте перевозчиком является ООО «Автотранспортное предприятие». Заезд организован в связи с обращениями жителей деревни.

В направлении города Ливны автобус будет выезжать из Горностаевки в 07:15 (кроме воскресенья и праздников) и в 13:05. Прибытие в Ливны состоится, соответственно, в 08:00 и в 13:35.

При движении в направлении села Бараново автобус отправится из Ливен в 11:50 и 17:20 и прибудет в Горностаевку, соответственно, в 12:10 и 17:40.

ИА «Орелград»