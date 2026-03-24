В Орле мэрия определяется с ценами на питание детсадовцев

24.3.2026 | 12:24 Новости, Образование

Администрация города собирает предложения.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

На официальном сайте мэрии опубликованы два ценовых запроса. Они касаются поставок продуктов для дошкольных учреждений и организации питания их воспитанников.

Пока что горадминистрация просто изучает реальный рынок, собирая предложения сторонних коммерческих организаций, а не заключает контракты.

Уточняется, что услуги нужно будет оказывать с 1 июля по 30 декабря текущего года. При этом питание будет организовано для детей из двух возрастных групп — от одного года до трёх лет и от трёх до семи лет.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

