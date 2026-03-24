В Орле мэрия определяется с ценами на питание детсадовцев

Администрация города собирает предложения.

На официальном сайте мэрии опубликованы два ценовых запроса. Они касаются поставок продуктов для дошкольных учреждений и организации питания их воспитанников.

Пока что горадминистрация просто изучает реальный рынок, собирая предложения сторонних коммерческих организаций, а не заключает контракты.

Уточняется, что услуги нужно будет оказывать с 1 июля по 30 декабря текущего года. При этом питание будет организовано для детей из двух возрастных групп — от одного года до трёх лет и от трёх до семи лет.

ИА «Орелград»