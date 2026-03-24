На Орловщине дома культуры отремонтировали с нарушениями

Часть выявленных нарушений уже устранена по предписанию КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела выборочную проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Объектами контроля стали Дом культуры в деревне Новоселово Орловского муниципального округа и Социально-культурный центр в селе Тельчье Мценского района.

Аудиторы в своем отчете отметили, что ожидаемый результат был достигнут, средства областного бюджета освоены. Но проверка также показала, что капитальный ремонт на данных объектах был проведен с некоторыми нарушениями норм законодательства.

По мнению КСП, администрация Тельченского сельского поселения приняла и оплатила работы ненадлежащего качества. В частности, в отчете говорится о работах по устройству пола на площади 168 квадратных метров в здании культурного центра, выполненные подрядчиком с нарушением строительных норм и правил. Упоминаются и работы по устройству дощатого пола из шпунтованной доски, выполненные с нарушением технологии крепления досок и не соответствующие тому сорту, который был предусмотрен контрактом.

Администрации Орловского муниципального округа от КСП тоже досталось. Аудиторы считают, что она приняла и оплатила невыполненные работы, предъявленные подрядчиком, в том числе: по устройству покрытий из линолеума ПВХ и слухового окна на кровле, по штукатурке и окраске стен, по установке чугунного канализационного люка и устройству его бетонной отмостки, по облицовке стен глазурованной плиткой, по окраске водно-дисперсионными и акриловыми составами потолков здания дома культуры.

По результатам проверки КСП внесла представления, после чего была проведена «работа над ошибками». Сообщается, что администрацией Орловского муниципального округа приняты меры к возврату подрядчиком бюджетных средств. В частности, подрядчику была направлена претензия, а затем чиновники подали иск к нему в арбитражный суд, где попытаются вернуть бюджетные средства. Кроме того, окружные власти направили подрядчику требование об уплате штрафа.

В случае с Социально-культурным центром Тельченского сельского поселения врио главы местной администрации также направил претензию. От подрядчика требуют, чтобы он либо устранил дефекты и нарушения, допущенные при устройстве пола, либо вернул бюджетные средства.

ИА “Орелград”