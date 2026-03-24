Под Орлом пресекли виртуальную торговлю банковскими картами

24.3.2026 | 9:20 Закон и порядок, Новости

Верховский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вступили в силу сразу два решения Верховского районного суда, рассмотревшего однотипные административные иски районного прокурора. Истец действовал в интересах неопределенного круга лиц и просил суд о признании информации, размещенной на сомнительных интернет-сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. В обоснование заявленных требований было указано, что ранее прокуратура района провела проверку в сфере противодействия распространению запрещенной информации в сети «Интернет».

В ходе проведенного мониторинга было установлено, что на двух сайтах в открытом доступе размещена информация сомнительного характера. Пользователям предлагались сделки по купле-продаже банковских карт, оформленных на третьих лиц. По мнению надзорного органа, такие сделки могут совершаться с целью незаконного обнaличивания денежных средств.

Также на сайтах были опубликованы предложения о продаже дубликатов банковских карт «с целью хищения денежных средств, принадлежащих держателям банковских карт». Доступ на эти сайты был свободным, не требующим предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием информационных ресурсов и скопировать материалы в электронном варианте мог любой интернет-пользователь, подчеркнула прокуратура.

Установить личности и места жительства владельцев сайтов не удалось,  поскольку доменные имена зарегистрированы «за пределами юрисдикции Российской Федерации». Из иска также следовало, что сведения, размещенные на спорных сайтах, «побуждают неопределенный круг лиц к совершению преступлений, способствует их совершению». Из-за отсутствия ответчиков, которых попросту не удалось найти, суд рассмотрел иски в порядке упрощенного производства и удовлетворил заявленные требования. Это означает, что доступ к сайтам по решению суда должен быть закрыт на территории РФ.

