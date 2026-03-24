В Орловской области семьям начали раздавать кружки

В Орловской области стартовала благотворительная акция «Родное тепло», которая проводится региональным департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости совместно с Фондом помощи детям имени Примакова. Акция продлится по 23 апреля 2026 года. В ее рамках семьи региона могут бесплатно получить набор керамических кружек.

«Чтобы получить такой подарок нужно обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства или оставить заявку онлайн на семейном портале «Область заботы» в разделе «Меры поддержки»», – пояснили по этому поводу в пресс-службе губернатора. В режиме онлайн на сайте акции надо лишь выбрать муниципальное образование, в котором проживает семья, а затем в дистанционном режиме подать заявку.

Ранее региональный уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский, представивший свой итоговый отчет в стенах Орловского облсовета народных депутатов, отметил, что вопросы демографии – это не просто социальные вопросы, а краеугольный камень национальной безопасности нашего государства. По его мнению, демография напрямую связана с суверенитетом страны.

«От того, как мы будем решать демографические вызовы, зависит наше будущее и независимость России», – подчеркнул правозащитник. Он также акцентировал внимание на том, что в Орловской области особое внимание уделяется поддержке семей: разрабатываются и последовательно внедряются важные законы и нормативные акты, которые призваны оказать реальную помощь многодетным семьям и создать благоприятные условия для повышения рождаемости.

По данным детского омбудсмена, в настоящее время в регионе зарегистрировано 9968 многодетных семей, в которых воспитывается 34 460 детей. По сравнению с 2024 годом количество таких семей увеличилось на 5,7 процента, а за последние пять лет – на 1899 семей, или на 23,5 процента. Уполномоченный считает, что демографическая политика – это не только финансовые выплаты и льготы, но и комплексная система мер, включающая доступность детских садов и школ, качественную педиатрическую помощь, гибкие формы занятости для родителей, а также формирование позитивного образа семьи и родительства в общественном сознании.

«Положительная динамика роста многодетных семей свидетельствует о том, что государственная поддержка, социальные программы и продвижение среди молодежи традиционных российских духовно-нравственных ценностей дают позитивный результат, – следует из доклада детского омбудсмена. – Создаются условия, в которых многодетным семьям становится комфортнее жить и развиваться. Все это в перспективе должно положительно повлиять на уровень рождаемости в стране».

ИА “Орелград”