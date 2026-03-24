Орловцы задолжали государству 445 миллионов рублей

Налоговики и судебные приставы озвучили результаты совместной работы.

В Управлении ФНС России по Орловской области прошло совместное с региональным УФССП рабочее совещание. На нем судебные приставы и налоговики обсудили текущие результаты совместной деятельности и наметили планы на будущее. С одним из докладов выступила начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц управления налоговой службы Надежда Смородинова.

По ее словам, в 2025 году в подразделениях судебных приставов на исполнении находилось около 26,4 тысячи исполнительных производств о взыскании долга в отношении физических лиц. Общая сумма задолженности простых граждан по указанным исполнительным производствам составила 647,4 миллиона рублей. При этом спикер подчеркнула, что по сравнению с 2024 годом количество исполнительных производств снизилось на 29,4 процента, или почти на 11 тысяч единиц.

«Результатом совместных действий в 2025 году стало снижение остатка задолженности по исполнительным производствам на 201,8 миллиона рублей, – сообщила пресс-служба УФНС. – Так, по состоянию на 1 января 2026 года процент снижения долга от остатка исполнительных производств составил 22,4 процента, что на 2,6 процентных пункта выше, чем по состоянию на 1 января 2025 года».

В ведомстве добавили, что по состоянию на 1 января 2026 года на исполнении в подразделениях судебных приставов оставалось более 12,1 тысячи исполнительных производств на общую сумму 445,5 миллиона рублей. Эти цифры в дальнейшем, вероятно, будут сокращаться. Напомним, что с ноября прошлого года начал действовать новый порядок взыскания налоговых долгов. Речь идет о внесудебном механизме, который позволяет налоговикам, при отсутствии возражений граждан о сумме долга, автоматически списывать с их банковских счетов средства в счет погашения задолженности.

ИА “Орелград”