В Орле в музей Бунина назначили нового заведующего

Учреждение возглавила Инна Корнеева.

Ранее она работала здесь старшим научным сотрудником.

Об этом сообщает «Орловский объединённый государственный литературный музей И. С. Тургенева», в структуру которого входит и «Музей И. А. Бунина».

Руководитель «ОГЛМТ» Вера Ефремова поздравила Инну Корнееву с назначением. Также ей вручили Почётную грамоту Департамента культуры Орловской области. Награда, приучроенная ко Дню работников культуры, подтверждает добросовестный труд Корнеевой по изучению и популяризации творчества писателей.

Напомним, предыдущий руководитель музея Бунина Елена Аркатова ушла из жизни в феврале.

