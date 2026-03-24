В Орле МЧС провело учения в монастыре

Сотрудники ведомства отрабатывали борьбу с огнём.

Мероприятие прошло на территории Успенского мужского монастыря. По легенде учений возгорание произошло в трапезной — одноэтажном здании для приёма пищи.

При этом считалось, что трое человек не смогли выбраться из зоны ЧП из-за сильного задымления. Пожарным пришлось не только бороться с условным возгоранием, но и «спасать» данных граждан.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, в целом все участники мероприятия справились со своими задачами. «Каждая секунда во время пожара может стоить кому-то жизни», – напомнили в ведомстве.

