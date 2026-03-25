В Орел приедет робот-экскурсовод из Перми

Поставка оборудования проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Робот-экскурсовод потребовался в Орловском музее изобразительных искусств. Поставщика определили с помощью электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Победителем аукциона стало ООО «Малое инновационное «Интеллект» (г. Пермь). 24 марта заключен контракт на поставку. Его цена превышает 4,56 млн рублей. Срок исполнения контракта – 23 июня 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Скорость передвижения робота-экскурсовода от 0,1 до 0,3 м/с. Максимальное время автономной работы должно быть более или равно 6 часам. Предполагается, что движения рук-манипуляторов осуществляются не менее, чем в шести степенях свободы, головы – не менее двух, торса – не менее трех.

