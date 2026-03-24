В Орле для ФОКа на Матвеева выбрали новую дату сдачи

Теперь это декабрь текущего года.

Такая информация содержится на портале государственных закупок в карточке соответствующего контракта.

Теперь физкультурно-оздоровительный комплекс должны 25 декабря 2026 года.

Напомним, что изначально речь шла тоже о декабре, но другого года — 2024. После этого сроки неоднократно переносились.

После последних правок стоимость контракта осталась прежней (347,5 миллиона рублей), но за всё время строительства она заметно выросла (с 227 миллионов). Работы выполняет ООО «АС Монтаж».

ИА «Орелград»