В Орле для ФОКа на Матвеева выбрали новую дату сдачи

24.3.2026 | 12:16 Новости, Спорт

Теперь это декабрь текущего года.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Такая информация содержится на портале государственных закупок в карточке соответствующего контракта.

Теперь физкультурно-оздоровительный комплекс должны 25 декабря 2026 года.

Напомним, что изначально речь шла тоже о декабре, но другого года — 2024. После этого сроки неоднократно переносились.

После последних правок стоимость контракта осталась прежней (347,5 миллиона рублей), но за всё время строительства она заметно выросла (с 227 миллионов). Работы выполняет ООО «АС Монтаж».

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

