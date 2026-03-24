В Отделении СФР по Орловской области пройдёт День открытых дверей

Его проведут в флагманской клиентской службе.
Мероприятие назначено на 27 марта (на период с 10 до 12 часов). Оно состоится в офисе клиентского обслуживания, который находится в Орле на улице Комсомольской, 108.
День открытых дверей организуют вместе с Кадровым центром Орловской области. На встрече можно будет узнать
- как воспользоваться мерами господдержки по поиску работы и развитию карьеры,
- бесплатно получить профессию или повысить квалификацию (в рамках нацпроекта «Кадры»),
- о возможностях портала «Работа России»,
- а также получить полезные информационные материалы.
Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.
ИА «Орелград»