В прокуратуре Орловской области проведут тематические приёмы

Они назначены на 26 и 27 марта.

Как рассказали в ведомстве, 26 числа посетителей примет заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный. Приём начнётся в 9 часов 30 минут. Темой для разговора станут вопросы, связанные с нарушениями сроков расследования уголовных дел.

27 марта граждане смогут пообщаться с заместителем прокурора Орловской области Алексеем Вахрушевым. Встреча состоится в 14 часов 15 минут. Темой станут проблемы, которые касаются судебного разбирательства по уголовным делам и обжалования вынесенных решений.

Встречи состоятся в главном здании прокуратуры области – в Орле на Красноармейской, 17-А.

Предварительная запись ведётся по телефону 8 (4862) 40-56-49. Контактное лицо — Анна Дрогайцева, исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан.

