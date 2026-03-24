В прокуратуре Орловской области проведут тематические приёмы

24.3.2026 | 11:07 Закон и порядок, Новости

Они назначены на 26 и 27 марта.

Фото: Прокуратура Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в ведомстве, 26 числа посетителей примет заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный. Приём начнётся в 9 часов 30 минут. Темой для разговора станут вопросы, связанные с нарушениями сроков расследования уголовных дел.

27 марта граждане смогут пообщаться с заместителем прокурора Орловской области Алексеем Вахрушевым. Встреча состоится в 14 часов 15 минут. Темой станут проблемы, которые касаются судебного разбирательства по уголовным делам и обжалования вынесенных решений.

Встречи состоятся в главном здании прокуратуры области – в Орле на Красноармейской, 17-А.

Предварительная запись ведётся по телефону 8 (4862) 40-56-49. Контактное лицо — Анна Дрогайцева, исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

