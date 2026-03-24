В Покровском районе обновили Кадровый центр «Работа России»

Офис модернизировали в рамках комплексной программы.

Ранее обновлённые кадровые центры заработали в Орле, Орловском муниципальном округе и Мценске.

Ещё один офис «Работа России» модернизировали в посёлке городского типа Покровское. Здесь предусмотрены отдельные зоны для самостоятельной работы соискателей, индивидуальных консультаций и групповых занятий. Работодателям могут предоставить помещение для массовых отборов или собеседований.

Также офис оборудован под нужды маломобильных групп граждан. Кроме того, здесь есть детский уголок.

ИА «Орелград»