Фасад здания Орловского института культуры отремонтируют за 38 миллионов

Контракт заключен 23 марта.

Подрядчика начали искать в феврале. На электронный аукцион было подано три заявки. Конкуренция помогла снизить цену работ на 7 млн рублей. Победителем отбора признано ООО «АЛЬЯНС». Цена контракта – 38 190 605 рублей 41 копейка. Дата окончания исполнения – 2 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «АЛЬЯНС» имеет орловские корни, однако сейчас зарегистрировано в Москве. В 2024 году компания получила контракт на 381 млн рублей на строительство Дворца зимних видов спорта в селе Глинищево Брянской области. Открытие состоялось в конце 2025. В январе 2026 года в том же регионе состоялось торжественное вручение ключей от домов в жилом комплексе, построенном для сотрудников тепличного комбината. Исполнителем контракта на 763 млн рублей являлось ООО «АЛЬЯНС».

ИА “Орелград”