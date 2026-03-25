На Орловщине ликвидируют две школы

Соответствующие постановления издала Администрация Ливенского района.

Чиновники распорядились о ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вязово-Дубравская основная общеобразовательная школа» и о ликвидации Круглянской основной общеобразовательной школы – филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная школа». Постановления об этом опубликованы на сайте районной администрации.

Из преамбулы документов следует, что они основаны на результатах опроса местных жителей и положительного заключения комиссии по результатам оценки последствий принятия решения о ликвидации указанных выше учреждений. Местные власти уже создали ликвидационные комиссии, а управлению образования поручено провести организационно-правовые мероприятия в соответствии с действующим законодательством по ликвидации указанных школ.

Кроме того, администрация района поручила «обеспечить в ходе ликвидации сохранность передаваемого имущества, учебной, финансовой и кадровой документации, решить вопрос, связанный с дальнейшим использованием имущества ликвидируемых учреждений, внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности Ливенского района».

Ранее в своем итоговом докладе региональный уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский сообщал, что 30 процентов орловских школ расположено в городах и поселках городского типа, а 70 процентов – в сельской местности. Он отметил, что 118 муниципальных школ, расположенных в сельской местности, являются малокомплектными с наполняемостью от 3 до 40 обучающихся. То есть, малокомплектными являются 38,3 процента от общего числа муниципальных школ региона, осуществляющих образовательную деятельность.

«Три муниципальные общеобразовательные организации в 2025/2026 учебном году не осуществляют свою деятельность в связи с отсутствием обучающихся», – пояснил правозащитник. Всего в текущем учебном году в общеобразовательных организациях Орловской области обучаются 74,7 тысячи учеников, что на 2,6 процента меньше по сравнению с 2024/2025 учебным годом.

