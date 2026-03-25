Орловская область тренируется избирать депутатов

Организаторы отрабатывают действия в системе ГАС «Выборы».

Орловская область принимает участие в общероссийской тренировке по использованию Государственной автоматизированной системы «Выборы». Об этом сообщили в облизбиркоме. Тренировка организована для подготовки к Единому дню голосования и отработки организационно-технологических процессов. Продлится она по 30 апреля 2026 года. Мероприятия организованы в рамках подготовки к выборам депутатов Госдумы девятого созыва, а также к совмещенным с ними местным выборам.

«Избирательная комиссия Орловской области принимает участие в отработке технологических операций и обеспечивает координацию деятельности участников тренировки на территории региона в соответствии с установленным регламентом и календарным планом мероприятий», – пояснили в облизбиркоме.

В этом году орловцев ждет насыщенная выборная кампания. Самыми важными с точки зрения статуса станут выборы депутатов Государственной Думы. Голосование будет организовано по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов (по партийным спискам); 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам.

«Срок полномочий Государственной Думы девятого созыва в соответствии с Конституцией Российской Федерации составит пять лет. Орловская область входит в одномандатный избирательный округ № 147», – уточнили в облизбиркоме. Самыми значимыми выборами регионального уровня станут выборы депутатов Орловского областного Совета, который является представительным и единственным законодательным органом государственной власти Орловской области.

«Формирование депутатского корпуса будет осуществляться по смешанной избирательной системе, – говорят в облизбиркоме. – Орловский областной Совет народных депутатов является постоянно действующим органом государственной власти области и состоит из 50 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

По одномандатным округам (один округ – один депутат) будут избраны 25 депутатов, а еще 25 народных избранников будут определены голосованием по единому избирательному округу – пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. В Единый день голосования пройдут и местные выборные кампании в представительные органы муниципальных образований различного уровня. Так, на осень запланированы выборы депутатов в горсоветы Ливен и Мценска, выборы депутатов окружного Совета, действующего в Орловском муниципальном округе, а также ряд выборов депутатов сельсоветов.

ИА “Орелград”