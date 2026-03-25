Глава Мценска рассказал, как город помог участникам СВО

С самого начала специальной военной операции во Мценске была создана система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом в своем отчетном докладе упомянул глава города Андрей Беляев. По его словам, администрацией города в рамках Единого стандарта региональных мер поддержки были приняты нормативные правовые акты, предусматривающие меры социальной поддержки в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта.

«Помимо мер, предусмотренных Единым стандартом поддержки, с самого начала специальной военной операции помощь участникам СВО стала значительной частью наших задач, – отметил градоначальник. – Активное участие в оказании помощи принимают сотрудники администрации, организаций всех форм собственности, волонтеры, Мценское благочиние и жители города, которые систематически участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону проведения СВО».

Только за период с октября 2025 года по февраль 2026 года администрацией города совместно с предприятиями, предпринимателями, волонтерами и рядовыми горожанами было сформировано и отправлено в зону СВО два гуманитарных груза общей массой более 5 тонн. В состав грузов вошли: дизельные генераторы, печи-буржуйки, рации, спальные мешки, термоодеяла, грелки самонагревающиеся, антидроновые пончо-покрывала, лекарственные препараты, маскировочные сети, окопные свечи, термобелье, теплые вещи и продукты питания.

«В целях оказания всесторонней помощи участникам СВО и членам их семей постановлением администрации города Мценска создана межведомственная комиссия, – продолжает Андрей Беляев. – Комиссия оказывает содействие в решении вопросов социальной поддержки участников СВО и членов их семей, вырабатывает предложения по устранению проблем, координирует и контролирует реализацию мер поддержки, обеспечивает согласованность действий в рамках межведомственного взаимодействия. В рамках патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения в образовательных организациях города регулярно проводятся встречи с участниками СВО».

Кроме того, глава города напомнил о том, что с 1 сентября 2025 года по решению Мценского городского Совета народных депутатов была введена дополнительная мера социальной поддержки. Она предназначена для сотрудников Мценского отдела вневедомственной охраны, участвующих в обеспечении законности, безопасности и общественного порядка на территории города. Для них за счет местного бюджета ввели дополнительные ежемесячные выплаты, размер которых составляет 2500 рублей. Из городской казны на эти цели выделили 320 тысяч рублей.

