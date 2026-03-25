Конкурс «Социальная ответственность агробизнеса» стартовал на Орловщине

О старте конкурса сообщил департамент сельского хозяйства Орловской области.

Конкурс «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области» проводится ежегодно в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства региона. Он организуется для поощрения и стимулирования социальной ответственности местного агробизнеса. Участниками конкурса традиционно являются так называемые субъекты агробизнеса, работающие на территории Орловской области.

Из пояснений департамента следует, что к субъектам агробизнеса относятся не только производители аграрной продукции, но и организации, связанные с поставкой ресурсов в сельскохозяйственное производство, переработкой сельскохозяйственной продукции, ее хранением и распределением. То есть, в конкурсе могут принимать участие и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

В этом году конкурс проводится по двум направлениям: «Социальный агросектор» в номинациях «Крупный агробизнес» (организации с годовой выручкой от 1 миллиарда рублей и более), «Средний агробизнес» (от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей) и «Малый агробизнес» (до 120 миллионов рублей) и «Эффективное социальное партнерство». Для участия в конкурсном отборе соискателям необходимо в срок с 1 апреля по 29 мая представить в областной департамент сельского хозяйства заявку по установленной форме.

Расчет комплексных индексов социальной ответственности будет производиться отдельно для участников конкурса по каждой из номинаций в два этапа. Первый этап представляет собой расчет удельного соотношения суммы социальной ответственности к величине выручки, второй этап – расчет комплексного индекса социальной ответственности. Оценивать участников будут по балльной шкале. Кто больше баллов наберет, тех и признают победителями. Их наградят в конце года благодарностями губернатора Орловской области и памятными наградами.

ИА “Орелград”