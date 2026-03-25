Коллективные договоры дали орловцам гарантии по зарплате

По состоянию на 1 января 2026 года коллективные договоры были заключены в 1047 организациях Орловской области, из них с профсоюзами — 928. Численность работников, на которых распространяется действие коллективных договоров, составляет 91,6 тысячи человек. Такие данные озвучила Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО). А итоги коллективно-договорной кампании в 2025 году были осуждены на первом в этом году заседании Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел заместитель губернатора по социальной политике Алексей Берестов.

«Коллективные договоры заключены в 89 процентах организаций, где есть профсоюзы, – сообщили в ФПОО. – Основными причинами отсутствия коллдоговоров являются: регистрация организаций в других субъектах РФ, отсутствие у руководителей организаций, осуществляющих деятельность на территории области, полномочий для заключения коллективного договора, малочисленность профсоюзных организаций».

Особо профсоюзная Федерация отметила тот факт, что в 2025 году 739 коллективными договорами была официально закреплена индексация заработной платы, и она действительно производилась. Профсоюзы вели свой мониторинг в данной сфере и определили, что заработную плату орловским работникам в минувшем году индексировали на величину от 4 до 19 процентов. Кроме того, 164 организации в своих коллективных договорах зафиксировали минимальный размер оплаты труда – не ниже регионального прожиточного минимума. А в 43 договорах установлен собственный МРОТ, который выше федерального.

«Выполняя обязательства документов социального партнерства в области экономического развития, профсоюзы содействовали устойчивой работе и стабилизации экономического положения организаций, выступали инициаторами заключения соглашений и коллективных договоров, были организаторами и участниками большого количества мероприятий, – добавили в ФПОО. – Членскими организациями и отделами Федерации профсоюзов области ведется мониторинг заработной платы, анализ экономической ситуации в области. Регулярно оказывается практическая помощь в организации и проведении коллективно-договорной кампании, проводится экспертиза проектов коллективных договоров, консультации по вопросам профсоюзной работы».

