Из Орловщины в Японию отправили варёную колбасу

25.3.2026 | 11:01 Новости, Экономика

Это произошло в первый раз в этом году.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Поставку контролировали сотрудники ведомства.

Общий вес партии составил 163 килограмма.

Ранее предприятие-отправитель получило соответствующую аттестацию. Известно, что оно имеет право экспортировать мясную продукцию не только в Японию, но также в страны Евразийского экономического союза, Грузию, Узбекистан, Монголию, Гонконг и Вьетнам и на Кубу. Так, с начала этого года компания отправила около 4 тонн своих мясных изделий в Узбекистан.

Что касается Японии, то для в этой страны одним из самых популярных видом колбасы является варёная «ГОСТовская».

ИА «Орелград»


