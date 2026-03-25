УФАС рассмотрело дело о сорванной поставке электромиографа

Поставщик областной больницы включен в «черный список».

Орловское УФАС России рассмотрело материалы в отношении компании «Предприятие АСЭ-2», поступившие в ведомство от казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». Последнее выступало в роли заказчика и организовало торги на право поставки в Орловскую областную клиническую больницу электромиографа – специального прибора, который используется для проведения электромиографии (метод диагностики нарушений нервно-мышечной системы, основанный на показателях биоэлектрической активности мышц).

«Орелгосзаказчик» просил антимонопольный орган включить сведения в отношении указанной выше компании в реестр недобросовестных поставщиков. Специально созданная комиссия изучила материалы и установила, что «Предприятие АСЭ-2» было выбрано поставщиком и заключило контракт с заказчиком. По условиям контракта компания должна была поставить электромиограф в областную клиническую больницу до 22 декабря 2025 года. Однако в установленный срок товар в медучреждение не поступил.

«Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольный орган. УФАС посчитало действия «Предприятие АСЭ-2» недобросовестными и включило Общество в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках», – сообщила пресс-служба Орловского УФАС России.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) – это своего рода «черный список», в который включают нарушителей закупок. Сведения реестра находятся в открытом доступе, их можно посмотреть на сайте Единой информационной системы «Закупки». Запрет на участие в госзакупках означает, что электронная торговая площадка, на которой проходят торги, автоматически отклонит заявку недобросовестного поставщика.

Плюс надо учитывать потенциальные репутационные риски. Однако стоит сказать, что решение антимонопольного органа о включении в РНП можно обжаловать. Для этого поставщику нужно обратиться в арбитражный суд и там доказать, что он либо выполнил условия контракта, либо не выполнил их в силу форс-мажора или объективно-уважительных причин. Срок обжалования составляет три месяца с даты включения в РНП.

ИА “Орелград”