Орловцы спасли собаку, тонувшую в «Светлой жизни»

25.3.2026 | 11:35 Новости, Происшествия

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Фото: vk.com/oreladm

Вызов поступил накануне около 13 часов 10 минут.

Очевидцы заметили собаку, которая провалилась под лёд на озере «Светлая жизнь», и обратились в службу спасения. Однако когда сотрудники ведомства прибыли на место, их помощь уже не понадобилась. Орловцы сами помогли животному выбраться на сушу.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 14 раз. Четыре выезда пришлись на ликвидацию возгораний мусора и сигналов пожарной сигнализации, остальные десять — на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU