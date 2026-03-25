Орловцы спасли собаку, тонувшую в «Светлой жизни»

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Вызов поступил накануне около 13 часов 10 минут.

Очевидцы заметили собаку, которая провалилась под лёд на озере «Светлая жизнь», и обратились в службу спасения. Однако когда сотрудники ведомства прибыли на место, их помощь уже не понадобилась. Орловцы сами помогли животному выбраться на сушу.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 14 раз. Четыре выезда пришлись на ликвидацию возгораний мусора и сигналов пожарной сигнализации, остальные десять — на другие виды происшествий.

