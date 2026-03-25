Компания из Чечни поставит ограждение в сквере в Орле

25.3.2026 | 7:05 ЖКХ, Новости

Ближе желающих работать у нас за 7,7 млн рублей не нашлось.

Фото: ЕИС “Закупки”

Устройство ограждения необходимо в рамках благоустройства территории сквера Танкистов. Подрядчика искали с помощью электронного аукциона. В итоге была подана лишь одна заявка. Контракт на 7,74 миллиона рублей был заключен 24 марта с ООО «Юни-Строй». Срок исполнения – 24 июля 2026 года, указано в ЕИС «Закупки». Предусмотрен аванс в размере 10%.

По данным kartoteka.ru, ООО «Юни-Строй» зарегистрировано в Чеченской Республике. Почтовый адрес в Республике Ингушетия. Микропредприятие имеет 15 сотрудников. В 2026 году компании уже предъявили два иска на 5 млн рублей. Они рассматриваются в арбитражных судах.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU