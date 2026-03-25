Компания из Чечни поставит ограждение в сквере в Орле

Ближе желающих работать у нас за 7,7 млн рублей не нашлось.

Устройство ограждения необходимо в рамках благоустройства территории сквера Танкистов. Подрядчика искали с помощью электронного аукциона. В итоге была подана лишь одна заявка. Контракт на 7,74 миллиона рублей был заключен 24 марта с ООО «Юни-Строй». Срок исполнения – 24 июля 2026 года, указано в ЕИС «Закупки». Предусмотрен аванс в размере 10%.

По данным kartoteka.ru, ООО «Юни-Строй» зарегистрировано в Чеченской Республике. Почтовый адрес в Республике Ингушетия. Микропредприятие имеет 15 сотрудников. В 2026 году компании уже предъявили два иска на 5 млн рублей. Они рассматриваются в арбитражных судах.

ИА “Орелград”