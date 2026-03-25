Орловцев позвали помолиться «о богохранимой стране нашей, народе и воинстве»

Молебен организует 29 марта «Русская община».

Орловская митрополия РПЦ анонсировала проведение 29 марта в 13:00 в Воскресенском храме города Орла, расположенного на улице 1-й Курской, молебна «О богохранимой стране нашей, народе и воинстве ея». Подобные мероприятия проводятся ежемесячно в рамках деятельности «Русской общины» под духовным попечением иерея Василия Ляха.

«Участники общины посещают различные храмы города Орла, стремясь объединить неравнодушных горожан общей молитвой и добрыми делами, оказывают поддержку нуждающимся людям, попавшим в трудную ситуацию», пояснили в митрополии. Предстоящий молебен будет расширен. По словам организаторов, в него добавлены молитвы из «Чина молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца во чреве».

Тем временем в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Орловской области завершилась традиционная «Неделя молитвы». Акция имеет всероссийский масштаб и проводится дважды в год – весной и осенью. Как особой недели священнослужители при участии осужденных из православных общин совершали литургии, молебны, таинства причастия и исповеди, окропление святой водой.

«После богослужений представители Русской православной церкви провели духовно-нравственные беседы с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, ответили на их вопросы, дали рекомендации и советы, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. – Священнослужители рассказали о вере, Кресте, важности совершения молитвы и посещения храма. Особое внимание в ходе общения также было уделено профилактике религиозного экстремизма, деструктивных форм поведения и вредных привычек».

Участие в неделе приняли и сами сотрудники уголовно-исполнительной системы. Богослужение для них в Кафедральном Соборе Ахтырской иконы Божьей Матери совершил председатель отдела по тюремному служению, благочинный тюремных храмов иерей Владимир Наумов. Собравшиеся молились о сотрудниках УИС и их семьях.

«После завершения богослужения личный состав ведомства смог поставить свечи и поклониться святыням, находящимся в соборе. Кроме того, священнослужитель обратился к присутствующим с пасторским словом. Он пожелал работникам УИС телесного и духовного здоровья, мира в душе, семейного благополучия, а также благословил на служение обществу», – добавили в пресс-службе УФСИН.

