Крупные штрафные санкции применили к орловскому кооперативу

Департамент сельского хозяйства отсудил выданную ранее субсидию.

Любопытное дело рассмотрел орловский арбитраж по иску Орловской области, интересы которой в судебном процессе отстаивал региональный департамент сельского хозяйства. Иск был подан к сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему снабженческо-сбытовому обслуживающему кооперативу «Аниканово». Департамент просил о взыскании штрафных санкций в сумме около 3,3 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, ранее кооператив принял участие в конкурном отборе на право получения субсидии. Деньги аграриям выделяются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Речь идет о бюджетных грантах на развитие материально-технической базы и трудоустройство на постоянную работу новых работников.

Средства гранта могут направляться на приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, заготовку, хранение, подработку, переработку, сортировку, убой и первичную переработку пищевых лесных ресурсов и т.д. Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере, не превышающем 70 миллионов рублей (для начинающих кооперативов – 10 миллионов рублей), но не более 60 процентов стоимости проекта заявителя.

«Аниканово» в 2024 году выиграло такой отбор и заключило с департаментом сельского хозяйства соглашение о выделении гранта. Деньги были предоставлены из областного бюджета на достижение показателей, зафиксированных в соглашении. В частности, бизнес-план предусматривал прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году, а также реализацию как минимум 100 тонн продукции собственной переработки.

Из иска следовало, что «Аниканово» отчиталось о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на 1 января 2025 года с нулевым значением, то есть из отчета следовало, что плановые 100 тонн продукции проданы не были. Соглашением же было предусмотрено, что в случае недостижения плановых значений департамент вправе потребовать вернуть грант в бюджет и наложить штрафные санкции. Это он и сделал.

Департамент высчитал сумму штрафных санкций исходя из расчета 0,1 процента от полученной суммы гранта за каждый процент недостижения показателей. Размер гранта составлял 32,998 миллиона рублей. Субсидия предоставлялась на реализацию продукции собственной переработки в объеме 100 тонн. Департамент произвел расчет и получил размер штрафных санкций в сумме 3,299 миллиона рублей. Суд проверил доводы и расчеты чиновников и требования удовлетворил. Арбитраж постановил взыскать с кооператива в пользу Орловской области штрафные санкции в размере 3,299 миллиона рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА “Орелград”