В Орловской области пик подготовки к ЕГЭ приходится на среду и четверг

Согласно данным МегаФона, с приходом весны интерес к образовательным онлайн-ресурсам вырос в полтора раза по сравнению с началом года.

Старшеклассники активно используют не только традиционные порталы с видеоуроками и тестами, но и современные технологии. Нейросети помогают им выстраивать индивидуальные планы занятий, ликвидировать слабые места и получать моментальную обратную связь. Интересно, что юноши обращаются к ИИ-помощникам немного чаще девушек – 56% против 44%.

Самая высокая активность на сайтах для подготовки приходится на середину недели (среду и четверг), тогда как в выходные школьники предпочитают отдыхать от тестов. В тройку самых востребованных ресурсов у орловцев вошли «4ЕГЭ», сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и «Вузопедия», где можно не только проверить знания, но и подобрать вуз под свои баллы.

В компании-операторе отметили, что для комфортной дистанционной подготовки в прошлом году в регионе было модернизировано порядка 120 телекоммуникационных объектов.

«Мы стремимся обеспечить юных жителей региона стабильной связью, чтобы они могли тренироваться в любом месте и комфортном для себя графике», – прокомментировал директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

ИА “Орелград”