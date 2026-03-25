Владимира Строева внесли в украинскую интернет-базу псевдопреступников

25.3.2026 | 10:45 Новости, СВО

Об этом рассказал сам орловец.

Депутат городского совета, ранее принимавший участие в СВО, опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях.

Строев рассказал, что попал в базу признанного экстремистским, запрещённого на территории РФ и заблокированного по решению суда украинского сайта «Миротворец»*. Он собирает личные данные граждан (в том числе несовершеннолетних), якобы совершивших преступления или нарушения, направленные против Украины.

«Я попал туда с формулировкой «военный преступник». Для себя счёл подобный статус комплиментом со стороны врага и признанием им моих заслуг перед Родиной», – написал орловец.

Также Строев напомнил, что сейчас продолжает заниматься сбором и доставкой гуманитарных грузов на СВО.

*Сайт признан экстремистским, запрещён на территории РФ и заблокирован по решению суда

