Мэру Орла усложнят процедуру назначения заместителей

Для этого потребуется окончательно внести поправки в устав города.

Орловский горсовет народных депутатов опубликовал итоговый документ публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в устав городского округа город Орел. Сами слушания, также организованные городским парламентом, прошли 20 марта 2026 года в малом зале администрации областного центра, под председательством спикера горсовета Владимира Негина.

Из итогового документа следует, что предложений или замечаний в проект решения депутатского корпуса, ранее рассмотренный в первом чтении, не поступило. Участники слушаний рекомендовали депутатам принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Орел» в окончательной редакции. Ожидается, что это произойдет уже на ближайшей сессии.

Как уже писал «Орелград», суть поправок сводится к тому, что горсовет будет наделен правом согласовывать кандидатуры ключевых должностей в администрации города, в частности: первого заместителя мэра города Орла (а их теоретически может быть несколько), начальников территориальных управлений, начальника управления образования, спорта и физической культуры.

«Эти изменения основаны на положениях Федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года, который регулирует общие принципы организации местного самоуправления, – пояснила пресс-служба Орловского горсовета. – Согласно действующему законодательству, представительные органы муниципальных образований могут участвовать в формировании местной администрации, включая назначение ключевых должностей».

В парламенте подчеркнули, что новшество фактически таковым не является, поскольку ранее в уставе города Орла подобная норма присутствовала. Был небольшой период времени, когда решения о назначении заместителей главы администрации требовали предварительного согласования депутатского корпуса. Впрочем, как такового мэра тогда не было, глава администрации являлся тем должностным лицом, которое было модно называть «сити-менеджером».

Затем норму о согласовании отменили, что в определенной степени развязало руки теперь уже официально мэру в сфере кадровой политики. Теперь ее фактически возвращают с учетом новых требований федерального законодательства. И так совпало, что через три дня после слушаний Советский районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего первого заместителя мэра города Орла Вадима Ничипорова.

Напомним, он был признан виновным по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокуратура Орловской области сообщала, что экс-чиновника также на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

