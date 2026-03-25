На Орловщине могут отменить штрафы за выборы и референдумы

Поправки в региональный административный «кодекс» рассмотрят депутаты.

Президиум Орловского облсовета народных депутатов утвердил повестку дня очередной сессии. В нее включен проект внесения изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Предлагаемые поправки были предложены по результатам проведенного ранее мониторинга правоприменительной практики. Он показал, что некоторые региональные нормы фактически дублируют федеральные нормы или не соответствуют им из-за произошедших в последние годы изменений в национальном законодательстве.

В связи с этим предлагается несколько пунктов из регионального закона исключить, а ряд норм будет отредактирован с учетом действующих федеральных требований. Из законопроекта, в частности, следует, что планируется признать утратившей силу статью 2.1 областного закона. Она предусматривает ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдумах в Орловской области, повлекшее за собой незаконное ограничение избирательных прав граждан.

Данная норма применима к нарушениям при проведении выборов в органы государственной власти Орловской области и органы местного самоуправления, референдумов и процедур отзыва депутатов. В действующей редакции закона ответственность за такое нарушение предусматривает вынесение предупреждения или наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц – от 1000 до 1500 рублей.

Однако существует статья 79 Федерального закона № 67-ФЗ, которая гласит: ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах устанавливается федеральными законами. В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения, а именно: исключить из областного закона норму об административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

«Законопроект подготовлен во избежание ситуации, при которой региональным законодателем превышены полномочия в области нормотворчества, а также в связи с изменениями норм федерального и регионального законодательства и сложившейся по отдельным вопросам судебной практики», – говорится в пояснительной записке к нему.

ИА “Орелград”