В Орловской области вырос интерес к сервисам тайм-менеджмента

Орловцы стали усиленно заниматься планированием и повышением личной продуктивности.

Аналитики Yota изучили активность жителей в сервисах тайм-менеджмента с начала прошлого по март текущего года и выяснили, что в начале 2026-го интерес к ним резко вырос – с января этого года трафик таких приложений и сайтов увеличился на 26%.

Орловцы также стали проводить в планировщиках заметно больше времени. Средняя продолжительность сессии с начала года выросла почти в 2 раза.

Как показывают данные, у процесса планирования есть сезонность. Так, больше всего пользователи проявляют активность весной: в этот период на такие сервисы приходится почти 80% годового трафика. После зимы люди налаживают рабочие и бытовые вопросы, выстраивают личные планы с помощью приложений. К концу лета интерес резко падает и остается на минимуме до конца года. В январе все начинается заново: к февралю трафик вырастает в полтора раза, а к марту — уже более чем в четыре. Кроме того, сезонность влияет и на продолжительность использования приложений. В начале и конце 2025 года пользователи проводили в планировщиках около 10-12 минут, а весной, в разгар продуктивности, этот показатель доходил до 48-87 минут.

В Орловской области лидером среди сервисов для планирования стал Toggl — на него пришлось 67% трафика. Далее следуют YouGile (18%) и Singularity App (5%). Остальные сервисы занимают около 15% трафика.

Чаще всего таск-приложениями пользуются орловцы 26-35 лет — на них приходится 25% от общего числа пользователей. За ними идут группы 21-25 лет (22%), 36-45 лет (20%) и 46-55 лет (15%).

Мужчины пользуются планировщиками чаще женщин — 64% против 36%. При этом мужчины активнее включаются весной, в самый продуктивный сезон, а женщины чаще возвращаются к планированию в начале года и летом.

Еще один оператор связи подтвердил тенденцию к осознанному управлению временем и личной продуктивностью. В пресс-службе МегаФона рассказали, что в Орловской области интерес к планированию дел с помощью специальных сервисов вырос на 68% в марте по сравнению с январем текущего года. Жители региона стали активнее пользоваться российскими разработками для координации и управления проектами и задачами. В первую десятку популярных таск-менеджеров уже входят шесть отечественных сервисов.

