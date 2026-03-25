На Орловщине вынесли приговор по делу о «семейном грабеже»

Сообщалось, что все семеро обвиняемых состоят друг с другом в родстве.

В Управлении МВД по Орловской области указывали, что это жители Ливенского района в возрасте от 16 до 45 лет. Несовершеннолетним является только один из них.

«Групповые» преступления произошли в 2024 в сёлах Речица и Теличье. В первом случае пострадали пожилая хозяйка и её гость. Преступники похитили денежные средства и золотые кольца. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

В селе Теличье была ограблена ещё одна женщина. Она отдала преступникам 19 тысяч 600 рублей.

Кроме того, уже в 2025 году один из фигурантов совершил новое преступление в посёлке Ровнечик. Уже действуя в одиночку, он похитил лом чёрного металла (стоимостью около 3 тысяч рублей).

СУ СКР по Орловской области сообщало, что обвиняемые признали вину, но не полностью. Им вменялись статьи «грабёж», «разбой» и «кража» (в зависимости от их участия и ролей в произошедших событиях).

В итоге Ливенский районный суд, рассматривавший дело, назначил шестерым фигурантам наказание в виде реальных сроков лишения свободы — от двух до десяти лет, в колониях общего и строгого режима. Одного осуждённого приговорили к обязательным работам на срок 120 часов. Также двум фигурантам назначены дополнительные наказания в виде ограничения свободы (на один год каждому).

Как отметили в прокуратуре Орловской области, пока что приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

