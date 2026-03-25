На Орловщине начали действовать ограничения на движение грузовиков

25.3.2026 | 15:30 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Они введены с сегодняшнего дня до 21 апреля.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Ограничения вводятся ежегодно из-за сезонных изменений. Грузовикам нельзя будет появляться на ряде дорог регионального и межмуниципального значения.

При этом во внимание принимается не фактический вес машины с грузом или без груза, а предельно допустимая нагрузка на ось. Установлены следующие предельные нормы: «6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трёхосная тележка».

Кроме того, есть и исключения. Под них попадают международные и почтовые грузоперевозки, перевозки пассажиров и некоторые другие случаи.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

