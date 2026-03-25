В Орле будут судить экс-сотрудника госжилинспекции

25.3.2026 | 17:13

Дело передано в суд.

ИА “Орелград”

Обвиняемый — бывший заместитель начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления государственной жилищной инспекции. Данное управление является частью Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Орловцу вменяется «незаконное участие в предпринимательской деятельности» (289 УК).

По версии следствия, обвиняемый, находясь на указанной должности, стал фактическим учредителем и руководителем управляющей компании. При этом мужчина действовал через доверенное лицо.

Предварительно установлено, что обвиняемый агитировал население — добиваясь, чтобы многоквартирные дома переходили под управление данной компании. Также он, используя служебное положние, оказывал административное давление на своих конкурентов.

Уточняется, что чиновник потерял пост именно по инициативе прокуратуры — в связи с утратой доверия.

Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Орла.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

