В Орле будут судить экс-сотрудника госжилинспекции

Дело передано в суд.
Обвиняемый — бывший заместитель начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления государственной жилищной инспекции. Данное управление является частью Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.
Орловцу вменяется «незаконное участие в предпринимательской деятельности» (289 УК).
По версии следствия, обвиняемый, находясь на указанной должности, стал фактическим учредителем и руководителем управляющей компании. При этом мужчина действовал через доверенное лицо.
Предварительно установлено, что обвиняемый агитировал население — добиваясь, чтобы многоквартирные дома переходили под управление данной компании. Также он, используя служебное положние, оказывал административное давление на своих конкурентов.
Уточняется, что чиновник потерял пост именно по инициативе прокуратуры — в связи с утратой доверия.
Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Орла.
