Защита Ничипорова будет обжаловать приговор

25.3.2026 | 15:23 Закон и порядок, Новости

Первого заместителя мэра Орла приговорили к реальному сроку.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Советский районный суд дал Вадиму Ничипорову три года колонии общего режима. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Пострадавшей стороной выступали пассажироперевозчики.

Как сообщает портал «Орловские новости», адвокат чиновника Елена Никифорова заявила, что защита будет обжаловать приговор.

Напомним, что в 2025-м году Ничипоров проиграл другой суд – о защите чести и достоинства. Первый заместитель мэра сам подал иск в отношении перевозчиков Кривовых, Rutube.ru (ООО «Руформ») и ИА «Орелград» (ИП Числова С.А.). Однако Урицкий районный суд не счёл его доводы убедительными.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

