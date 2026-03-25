Защита Ничипорова будет обжаловать приговор

Первого заместителя мэра Орла приговорили к реальному сроку.

Советский районный суд дал Вадиму Ничипорову три года колонии общего режима. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Пострадавшей стороной выступали пассажироперевозчики.

Как сообщает портал «Орловские новости», адвокат чиновника Елена Никифорова заявила, что защита будет обжаловать приговор.

Напомним, что в 2025-м году Ничипоров проиграл другой суд – о защите чести и достоинства. Первый заместитель мэра сам подал иск в отношении перевозчиков Кривовых, Rutube.ru (ООО «Руформ») и ИА «Орелград» (ИП Числова С.А.). Однако Урицкий районный суд не счёл его доводы убедительными.

