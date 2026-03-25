На Орловщине объём интернет-торговли вырос на 32%

25.3.2026 | 12:27 Новости, Экономика

Такова статистика минувшего года.

Её озвучили на круглом столе, организованном профильным комитетом областного совета.

Руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов рассказал, что в 2025-м году объём интернет-торговли в регионе превысил 8 триллионов рублей. Это на 32% больше показателя годичной давности.

Смягчить возрастающие риски должен новый федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Он вступит в силу с 1 октября. Его обсуждению и было посвящено мероприятие.

Как поясняет пресс-служба облсовета, новый закон устанавливает чёткие правила взаимодействия маркетплейсов с продавцами, а также с пунктами выдачи заказов.

Так, обязательным моментом становится заключение договоров между маркетплейсами и продавцами в электронной форме. Оно должно сопровождаться проверкой каждого продавца через официальные реестры. В то же время закон запрещает маркетплейсам делать скидки за счёт продавца без его собственного согласия.

Также устанавливается запрет на продажу товаров, изъятых из оборота или не прошедших маркировку. Ещё одним итогом нововведений в законодательство станет создание государственного реестра цифровых платформ.

ИА «Орелград»


