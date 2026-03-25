Орловцев призвали не доверять запросам о животных

Жителей региона предупредили о новой схеме мошенничества.

Орелстат рассказал жителям нашей области о новой опасности. Аферисты якобы от лица Росстата рассылают псевдозапросы данных о поголовье сельскохозяйственных животных. Новая схема появилась на фоне новостей об изъятии и уничтожении животных в ряде регионов страны. Запросы мошенники рассылают под видом официальных писем от Росстата и требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров.

«При помощи таких писем злоумышленники стараются завладеть персональной информацией населения, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, – объяснили в Орелстате. – Это позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам граждан. Росстат не рассылает письма с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и другие сведения».

Кроме того, официальные письма от Росстата если и приходят, то только с официального ведомственного домена. Орловцев предупреждают о том, что переход по ссылкам, указанных в сообщениях от сторонних доменов, может привести к загрузке вредоносных программ. Не советуют орловцам и звонить по телефонным номерам, указанным в подозрительных письмах. А чтобы снять подозрения, достаточно оперативно обратиться к статистикам по любым существующим каналам связи.

Тем временем управление ветеринарии Орловской области предостерегло жителей региона от нарушений правил приобретения животных, поскольку это сопряжено с большой ответственностью. «Важнейшим шагом, обеспечивающим здоровье вашего будущего питомца и безопасность вашей семьи, является требование ветеринарного свидетельства у продавца», – подчеркнули в ведомстве, добавив, что это не формальность, а официальное подтверждение эпизоотического благополучия животного.

«Ветеринарное свидетельство, выдаваемое ветеринарным врачом, подтверждает, что животное прошло клинический осмотр и не имеет признаков заболеваний, опасных для других животных и человека, – следует из обращения регионального управления ветеринарии. – В частности, оно свидетельствует об отсутствии у животного таких заболеваний, как бешенство, лептоспироз, бруцеллез и ряда других зоонозных инфекций. Кроме того, документ может содержать информацию о проведенных вакцинациях и обработках против паразитов, что является важным индикатором заботы о здоровье животного».

Приобретение животного без ветеринарного свидетельства может привести к негативным последствиям для покупателя. Прежде всего, животное может оказаться больным, переносчиком вирусов, способных передаваться человеку, например, бешенства. Если животное действительно болеет, его новому владельцу придется раскошелиться на лечение. Без ветеринарной документации будет сложно во время потенциального судебного разбирательства. Управление ветеринарии настоятельно рекомендует орловцам всегда запрашивать и внимательно изучать ветеринарное свидетельство перед приобретением животного. «Это ваша первоочередная мера для обеспечения безопасности и здоровья животного», – считают в ведомстве.

ИА “Орелград”