В Орловской области определились с датой весеннего субботника

Её обозначил губернатор.

Субботник пройдёт 18 апреля. Такая информация содержится в постановлении регионального правительства (№132-р от 24.03.26), которое утвердил Андрей Клычков.

Тем же документом устанавливаются сроки экологического двухмесячника — с 1 апреля по 1 июня текущего года.

Мероприятия будут проходить в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Соответствующий оргкомитет возглавит Ирина Булгакова — исполняющая обязанности руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

