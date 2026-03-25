В Орловской области определились с датой весеннего субботника

25.3.2026 | 13:24 ЖКХ, Новости

Её обозначил губернатор.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Субботник пройдёт 18 апреля. Такая информация содержится в постановлении регионального правительства (№132-р от 24.03.26), которое утвердил Андрей Клычков.

Тем же документом устанавливаются сроки экологического двухмесячника — с 1 апреля по 1 июня текущего года.

Мероприятия будут проходить в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Соответствующий оргкомитет возглавит Ирина Булгакова — исполняющая обязанности руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

