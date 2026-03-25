На Орловщине планируют отремонтировать 15,5 километров путей

Таковы планы Московской железной дороги на наступивший год.
О них рассказали в пресс-службе МЖД. Работы пройдут на перегоне «Глазуновка — Малоархангельск».
Кроме того, планируется уложить шесть стрелочных переводов — на станциях Орёл и Лужки, в Кромах, а также в тех же Глазуновке и Малоархангельске.
Работы проведут по технологии «закрытого перегона» — без перерывов. Такой подход является наиболее эффективным.
Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к запланированному ремонту. Он позволит повысить безопасность и надёжность перевозок, а также обеспечить дальнейшее развитие сферы транспортных услуг.
ИА «Орелград»