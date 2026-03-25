На Орловщине планируют отремонтировать 15,5 километров путей

25.3.2026 | 17:20 Новости, Транспорт

Таковы планы Московской железной дороги на наступивший год.

Фото: ИА «Орелград»

О них рассказали в пресс-службе МЖД. Работы пройдут на перегоне «Глазуновка — Малоархангельск».

Кроме того, планируется уложить шесть стрелочных переводов — на станциях Орёл и Лужки, в Кромах, а также в тех же Глазуновке и Малоархангельске.

Работы проведут по технологии «закрытого перегона» — без перерывов. Такой подход является наиболее эффективным.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к запланированному ремонту. Он позволит повысить безопасность и надёжность перевозок, а также обеспечить дальнейшее развитие сферы транспортных услуг.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

