Зимой в Орле использовали рекордное количество пескосоли

Как сообщают «Вести-Орёл», с ноября по февраль на улицы областного центра высыпали 206 тонн пескосоляной смеси, что является «рекордным» количеством. Также использовался противогололёдный реагент.

Сейчас всё это убирают с улиц силами «Спецавтобазы». Работы идут ежедневно. В них участвуют 150 человек, а также до семи единиц специальной техники.

Как уточнили на предприятии, смесь состоит из 20% соли и 80% песка.

В качестве реагента использовался «Бионород» – в его составе также много природных компонентов. Тем не менее он может быть небезопасен как для обуви горожан, так и для лап животных.

ИА «Орелград»