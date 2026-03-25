Зимой в Орле использовали рекордное количество пескосоли

25.3.2026 | 17:30 ЖКХ, Новости

ИА “Орелград”

Как сообщают «Вести-Орёл», с ноября по февраль на улицы областного центра высыпали 206 тонн пескосоляной смеси, что является «рекордным» количеством. Также использовался противогололёдный реагент.

Сейчас всё это убирают с улиц силами «Спецавтобазы». Работы идут ежедневно. В них участвуют 150 человек, а также до семи единиц специальной техники.

Как уточнили на предприятии, смесь состоит из 20% соли и 80% песка.

В качестве реагента использовался «Бионород» – в его составе также много природных компонентов. Тем не менее он может быть небезопасен как для обуви горожан, так и для лап животных.

