Названа самая популярная налоговая услуга в МФЦ

Налоговая служба продолжает расширять сотрудничество с многофункциональными центрами.

В прошлом году жители Орловской области получили около 25 тысяч услуг налоговой службы в отделениях МФЦ. Самой востребованной услугой стал прием деклараций о доходах, заполненных по типовой форме 3-НДФЛ. Через МФЦ орловцы за год подали более 9,1 тысячи таких деклараций. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России, подчеркнув, что спектр услуг продолжает расширяться.

«Так, в марте текущего года для граждан стало доступно получение уже 35 услуг ФНС России в отделениях многофункциональных центров, – уточнили в областной налоговой службе. – Налоговики добавили три новые услуги, которые можно получить в МФЦ: прием заявления физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов (в качестве медиатора); прием уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налогового органа по исчислению суммы соответствующего налога, указанной в налоговом уведомлении».

Третья новая услуга представляет собой «прием ходатайств о восстановлении пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налогового органа по исчислению суммы соответствующего налога, указанной в налоговом уведомлении». Налоговики также напоминают, что через отделения МФЦ можно зарегистрировать организацию или оформить статус индивидуального предпринимателя, получить сведения из реестров дисквалифицированных лиц и налогоплательщиков, подать заявление на налоговые льготы и др.

К слову, в Орловской области действует 27 отделений и 66 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ. В них оказываются различные услуги, в том числе: прием граждан ведется по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость, регулирования предпринимательской деятельности, определения гражданско-правового статуса гражданина, социальной поддержки населения и т.д.

ИА “Орелград”