В прошлом году более 30 тысяч брянцев и орловчан выбрали интернет от «Ростелекома»

В 2025 году более 30 тысяч жителей Брянской и Орловской областей подключили домашний интернет от «Ростелекома». Таким образом, общее количество абонентов широкополосного доступа (ШПД) в Сеть в этих регионах превысило 220 тысяч.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Тому, что количество пользователей домашнего интернета от ”Ростелекома” в обоих регионах ежегодно увеличивается, способствует, прежде всего, развитая телекоммуникационная инфраструктура. Наши специалисты ежегодно прокладывают десятки километров оптики. Благодаря этому сегодня у 450 тысяч брянских и почти 300 тысяч орловских семей есть возможность подключения ШПД. При этом ставку делаем не только на качественное покрытие, но и на такое весомое преимущество, как лояльное отношение к клиенту: у нас — максимально гибкие условия, возможность бесплатного тестирования сервисов, уникальные пользовательские устройства».

По данным аналитиков «Ростелекома», каждый третий новый абонент компании из Брянской и Орловской областей отдает предпочтение комбинированным тарифам компании, объединяющим сразу несколько услуг.

Ирина Королева, клиент «Ростелекома»:

«В нашей многоэтажке представлены все работающие в регионе интернет-провайдеры, поэтому нам есть из чего выбрать. Примерно полгода назад заметили серьезное снижение скорости, причину которой специалисты нашего прежнего оператора назвать не смогли. Пообщались с соседями и по рекомендации большинства пришли к ”Ростелекому”. Выбрали тариф ”Технологии выгоды+”, причем первый месяц тестировали услуги абсолютно бесплатно. После пробного периода решили остаться с компанией».

В тариф «Технологии выгоды+» включены: безлимитный интернет со скоростью 100 Мб/с, до пяти сим-карт с пакетом из 2 000 минут, 40 Гб и 500 СМС, а также интерактивное телевидение с 207 каналами и возможностью просмотра 27 000 фильмов и сериалов на платформе Wink. Для новых абонентов сейчас действует акция «Тест-драйв»: услуги провайдера, входящие в этот и другие пакеты можно бесплатно опробовать в течение 30 дней. Также новые и действующие клиенты «Ростелекома» могут приобрести у провайдера роутер шестого поколения Wi-Fi 6 Electra F30AX, производительность которого примерно на 45 % выше, чем у предыдущего поколения и ряда аналогов.

