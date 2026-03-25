В Глазуновском районе отремонтировали водопровод, но не подключили к нему абонентов

25.3.2026 | 7:47 ЖКХ, Новости

На своеобразное исполнение нацпроекта в Орловской области обратила внимание прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» были заключены контракты на капремонт участков водопровода по двум улицам. Примечательно, что работы по подключению абонентов (331 человек) к обновленным сетям не были включены в техзадания. Среди лишенных доступа к воде оказались и жители многоквартирных домов.

В январе 2026 года прокурор Глазуновского района обратился в суд с иском к МКП «Эконом-Сервис» о возложении обязанности провести подключение абонентов. Водопроводы находятся в оперативном управлении предприятия. Наличие действующих договоров снабжения предполагает переподключение потребителей после ремонта, заявили в надзорном органе.

В ходе разбирательства администрация Глазуновского района пояснила, что планирует выделение средств из местного бюджета. Чиновники заверили, что информация гражданам о переподключении за их счет, не доводилась. Такой же позиции придерживались и в коммунальном предприятии. По словам представителя, в настоящее время идет сбор заявлений от абонентов, для уточнения количества точек подключений. Якобы информирование граждан о стоимости работ за счет абонентов по переподключению не проводилось.

Районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав МКП «Эконом-Сервис» в течение 1 года 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу безвозмездно переподключить абонентов к отремонтированным магистралям. Суд указал, что бездействие предприятия нарушает права граждан на водоснабжение.

К сожалению, в опубликованном решении скрыты названия улиц, даты заключения договоров и сроки проведения работ.

ИА “Орелград”


