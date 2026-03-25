Прокурор Орловской области принял участников СВО

Также на приём к Алексею Тимошину смогли прийти члены их семей.

Мероприятие прошло в региональной прокуратуре. Также в нём участвовали представители общественных организаций.

Как сообщает ведомство, поступившие обращения касались разъяснения положений законодательства, определяющих порядок назначения и получения выплат и льгот. Поднимались и другие вопросы.

Алексей Тимошин ответил на них, а также дал поручения по отдельным обращениям.

«Соблюдение прав участников специальной военной операции и членов их семей находится на контроле прокуратуры», – напомнили в органе надзора.

