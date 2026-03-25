Названа новая дата сдачи кампуса

Её озвучил ректор Орловского государственного университета Павел Меркулов.

Заявление прозвучало в рамках программы «Совершенно не секретно», которая выходит на портале «Орёлтаймс».

По словам Меркулова, к концу этого года будут закончены строительные и монтажные работы. Сдача запланирована к 1 сентября 2027.

В данный момент на портале госзакупок в карточке контракта в качестве официальной даты сдачи объекта указано 27 декабря 2027. Ранее там же указывалось другое число — 16 апреля 2026.

Ректор ОГУ рассказал и о ряде проблем, связанных с этим проектом. «Задача, которую предстоит решить – это полноценное насыщение технологическим оборудованием. На это требуется примерно 2,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день эта задача до конца не решена», – признал он.

Также Павел Меркулов указал, что у него вызывает вопросы и дальнейшая эксплуатация здания: «На коммуналку вместе с налогом на имущество университет будет тратить порядка 170 миллионов рублей. Общежитие убыточно, поскольку нельзя брать со студентов более прописанной в постановлении правительства РФ суммы – в районе 1000–1200 рублей. Экономика очень сложная».

ИА «Орелград»