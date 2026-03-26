В Орловской области мужчина разводил вымышленных овец

26.3.2026 | 6:34 Закон и порядок, Новости

Гражданин лишился средств соцконтракта из-за фиктивных документов.

Фото: alice.yandex

Летом 2023 года мужчина заключил социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Получил помощь в размере 350 000 рублей. В течение нескольких месяцев он должен был приобрести основные средства, инструменты и оборудование.

Мужчина предъявил для отчета договор купли-продажи овцематок и баранов за 173 000 рублей. Однако проверка показала, что сделка была фиктивной и заключена лишь для получения бюджетных средств. У продавца 20 овец просто не было, как и вообще личного подсобного хозяйства. По данному факту на получателя соцконтракта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Прокурор Глазуновского района обратился в суд, действуя в интересах департамента социальной защиты. Иск о взыскании 173 000 рублей, выделенных по соцконтракту, удовлетворен.

ИА “Орелград”


